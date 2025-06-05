СВО повысила мировую популярность российского оружия.

В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия?

Интерес к российской военной продукции на мировом рынке "растет, и мы понимаем почему. Ведь практически вся линейка российских вооружений… показывает свою эффективность… "на земле", во фронтовых условиях, в реальном бою". Такими словами президент Владимир Путин на недавнем заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) обозначил перспективы российского экспорта вооружений. "Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям", – подчеркнул глава государства.

И действительно, лучшей рекламой российского оружия являются успехи наших Вооруженных сил. Можно вспомнить, как "Черный четверг" (12 апреля 1951 года) и "Черный вторник" (30 октября 1951 года) – дни масштабных воздушных сражений в корейском небе, закончившихся избиением американских бомбардировщиков и истребителей прикрытия F-86 Sabre – сделали советский МиГ-15 фаворитом мирового оружейного рынка на долгие годы. С этого самолета успехи нашей боевой авиатехники на мировом рынке стали традиционными.

Проходящая на Украине спецоперация поддержала эту традицию. Зимой текущего года стал известен первый зарубежный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Эта машина прошла боевое крещение как раз в условиях СВО, причем во время боевых вылетов Су-57, неприятель их просто не видел. "Ни радиолокационные средства стран НАТО, ни украинские радары эти самолеты не обнаружили – даже когда действовала четверка", – сообщал подробности боевого применения истребителя полковник в отставке, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Важнейшим направлением развития пилотируемой авиации стала борьба с авиацией беспилотной. В этой связи очень интересен опыт Ирана, применивший для борьбы с дронами условного противника только что закупленные в России учебно-боевые истребители Як-130. 24 февраля 2025 года в ходе учений Zolfagar 1403 Иран продемонстрировал возможности УБС Як-130 для их перехвата БПЛА и крылатых ракет.

Против беспилотников же в ходе СВО уже давно применяется в том числе и армейская авиация, иначе говоря, вертолеты. Вертолеты же сыграли колоссальную роль в отражении украинского "контрнаступа" летом 2023 года. "За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника", – рассказывал командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Возможно, в том числе поэтому в экспортном портфеле "Рособоронэкспорта" за минувший год (общая стоимость 55 млрд долларов), по словам генерального директора Александра Михеева, десять процентов пришлось на вертолетную технику, которая будет поставлена более чем в 20 стран. Речь идет об ударных машинах Ми-28НЭ и Ка-52Э и военно-транспортных вертолетах типа Ми-17/Ми-171.

Разумеется, важны не только авиационные носители (платформы), но и средства поражения. Одним из легендарных уже видов оружия СВО стали авиабомбы с УМПК. Хотя в настоящий момент бомбы с этими блоками поступают исключительно по заказу МО РФ, у них намечаются немалые экспортные перспективы. Один из ведущих специалистов Индии, летчик-испытатель и полковник ВВС Ашиш Дангвал уже призвал подумать о совместном российско-индийском предприятии по развитию этих устройств. "Индии нужно рассмотреть возможность совместного производства модулей", – написал он в своем блоге.

Среди, опять же, традиционных позиций российского оружейного экспорта СВО поддержала репутацию систем ПВО – от дальнобойного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, который, по ряду оценок, сбил один из украинских F-16, до ЗРК ближнего радиуса действия "Панцирь-С1", успешно противостоящего беспилотникам. Успехи "Панциря" в зоне СВО значительно расширили круг его покупателей. Так, заказчиком ЗРК "Панцирь-С1М", если верить западным утечкам, стала Саудовская Аравия, которая традиционно являлась оператором исключительно американских ЗРК средней и большой дальности.

Очередным этапом развития этого семейства стал "Панцирь-СМД-Е", разработанный специально для борьбы с беспилотниками. На пусковых установках "СМД-Е" размещается до 12 более дальнобойных изделий 57Э6-Е и/или до 48 специализированных противодроновых ТКБ-1055.

Но спецоперация открывает и новые виды вооружений, и новые возможности для российского оборонного экспорта.

В частности, это касается комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противостоящей, опять же, прежде всего беспилотникам. Так, демонстрация комплекса РБ-504П-Э на выставке в Чжухае (КНР) в ноябре 2024 года выявила интерес сразу более чем десятка стран на покупку этой системы вооружений.

И конечно же, сами российские беспилотники тоже имеют колоссальные перспективы для продвижения на мировом рынке вооружений. Так, в прошлом году впервые стал предлагаться на экспорт БПЛА-камикадзе "Ланцет", сделавший себе репутацию именно в ходе украинской спецоперации.

Прямо сейчас на полях СВО доказывают свою эффективность и другие образцы, которые пока не предлагаются на мировом рынке, но наверняка имеют серьезные экспортные перспективы. В первую очередь может идти речь об ударных БПЛА, управляемых по оптоволокну (что делает их устойчивыми к РЭБ).

Кстати, рекламой наше оружие обеспечивает не только СВО.

Так, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф не так давно публично признал, что запланированное пакистанским Генштабом наступление было предотвращено ракетными ударами ВС Индии в ночь на 10 мая. Пакистанские войска должны были начать наступление в 4:30. "Но до наступления этого часа Индия нанесла удары ракетами BrahMos по ряду объектов в провинциях Пакистана, в том числе по аэродрому в Равалпинди", – сообщил премьер-министр Пакистана.

Ракета "БраМос" – продукция российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace (получившего название в честь реки Брахмапутры и Москвы-реки), созданная на основе российской противокорабельной ракеты "Оникс" П-800. Весной 2024 года Индия подписала контракт на поставку ракет "БраМос" на общую сумму почти 2,5 млрд долларов. Очевидно, что после столь удачного боевого дебюта последуют новые контракты.

А индийский премьер-министр Нарендра Моди высоко оценил роль закупленных в России зенитно-ракетных комплексов, отметив "беспрецедентно мощную поддержку современной системы ПВО, такой как С-400, обеспечившей надежное прикрытие воздушного пространства".

Много говорится о том, что СВО стала демонстрацией революции систем вооружений на поле боя. Но вслед за этой революцией нас неизбежно ждут и значимые изменения в продажах на мировом рынке оружия. Появление не только новых образцов вооружений и исчезновение старых, но и новых производителей – в первую очередь российских. Иначе говоря, победа в спецоперации должна принести России, помимо политических и международных, и чисто финансовые выгоды. По крайней мере, с точки зрения торговли вооружениями.

Борис Джерелиевский