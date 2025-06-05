В Росатоме разработали углеволокно для космической отрасли

Материал создан на основе устойчивого к воздействию перепадов температур углеволокна на основе прошедших специальную подготовку изотропных и мезофазных пеков, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали инновационное углеволокно для космической отрасли, отличающееся большой жесткостью, устойчивостью к высоким нагрузкам и экстремальным температурным колебаниям. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Не имеющее аналогов в России углеволокно для космоса разработали ученые одного из предприятий химико-технологического кластера (входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом"). Это материал, состоящий из тонких нитей с низким удельным весом, имеющий высокую теплопроводность и близкий к нулю коэффициент термического расширения. Благодаря своим свойствам этот углеродный материал позволит создавать космические изделия нового поколения - к примеру, орбитальные конструкции из полимерных композиционных материалов с линейными размерами до 200 м, отмечается в сообщении госкорпорации.

Материал создан на основе устойчивого к воздействию перепадов температур углеволокна на основе прошедших специальную подготовку изотропных и мезофазных пеков (волокон, которые получают из остатков переработки нефти и коксования каменных углей). Уникальные свойства нового материала, как ожидается, будут востребованы при создании целого ряда космических устройств: рефлекторов крупных спутниковых систем, элементов корпусов и холодильников-излучателей космических станций длительного пребывания и дальних миссий, орбитальных конструкций, систем теплоотвода на основе углерод-углеродных композиционных материалов с высоким коэффициентом теплопроводности.