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В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

TNI: Российскую крылатую ракету Х-101 сложно обнаружить радарами

Российская крылатая ракета Х-101, которая предназначена для нанесения высокоточных ударов, хорошо защищена от перехвата. Возможности изделия, которое может создать проблемы для НАТО, оценило американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что в конструкции Х-101 используются радиопоглощающие материалы. Кроме того, ракета летит к цели на малой высоте с учетом рельефа местности, поэтому ее сложно обнаружить при помощи радаров. Автор подчеркнул, что Х-101 способна поражать цели по всей Европе и за ее пределами.

Х-101 получила эффективную систему наведения на основе инерциальной навигации с оптико-электронной коррекцией. На заключительном участке полета ракета использует головку самонаведения. Это обеспечивает высокую точность поражения целей.

«Крылатая ракета Х-101 представляет собой вершину российских ракетных разработок. Это оружие очень сложно отследить и уничтожить. Х-101 останется ключевым фактором в военной стратегии России, создавая постоянные проблемы для Украины и НАТО», — говорится в материале.

В июне 2024 года стало известно, что Воздушно-космические силы России начали применять крылатые ракеты Х-101 с двойной боевой частью (БЧ), которая содержит кассетную и осколочно-фугасную боеголовки. Общий вес БЧ увеличился до 800 килограммов.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Х-101
Проекты
NATO
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