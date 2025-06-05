Завершились проверки посадочного устройства "Луна-27"

Аппарат также тестировался с моделированием лунной гравитации и контакта с грунтом-аналогом, указали в Роскосмосе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Испытания модели посадочного устройства автоматической станции "Луна-27" завершены в НПО Лавочкина (входит в Роскосмос). Об этом сообщили в госкорпорации.

"Эти испытания завершили цикл проверок - подтвердилась работоспособность посадочного устройства. Аппарат также тестировался с моделированием лунной гравитации и контакта с грунтом-аналогом. Это один из важных этапов подготовки к предстоящей лунной экспедиции, специалисты отработали режимы мягкой посадки в условиях, максимально приближенных к реальным", - сообщили в Роскосмосе.