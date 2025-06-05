Путин согласен, что для достижения целей СВО надо использовать все средства

На совещании с правительством министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил главе государства об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился, что для достижения целей СВО надо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.

На совещании с правительством министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил главе государства об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что несмотря на новые крупные преступные провокации в последние дни, нацеленные на срыв переговоров, важно не поддаваться на них. "Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать", - подчеркнул Лавров.

"Согласен с этим", - ответил президент.