Подготовка пуска с "Байтерека" в декабре ракеты-носителя "Союз-5" идет по графику

Переноса пуска не ожидается, отметил председатель правления совместного предприятия Айдын Аимбетов

АСТАНА, 4 июня. /ТАСС/. Подготовка к испытательному пуску ракеты-носителя "Союз-5" с совместного казахстанско-российского комплекса "Байтерек" на Байконуре идет по плану, готовится как сама ракета, так и наземная инфраструктура. Переноса пуска с декабря не ожидается, сообщил журналистам председатель правления совместного предприятия Айдын Аимбетов.

"По плану идет строительство, отклонений нет. По плану запуск в декабре 2025 года, в конце декабря. Запуск подтвердила российская сторона, которая создает ракету-носитель, наземная инфраструктура [строится] по календарному плану, без отставаний. Я думаю, нет никаких оснований думать, что будет перенос запуска", - сказал он после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Проект "Байтерек" реализуется на Байконуре РФ и Казахстаном по соглашению от 2004 года. В его рамках предусматривается создание на космодроме нового космического ракетного комплекса. С этого комплекса планируется проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". Начало полномасштабной эксплуатации "Байтерека" на Байконуре запланировано на 2028 год после испытательного пуска в 2025 году.

4 июня Мажилис принял закон о ратификации протокола к указанному соглашению. Он предусматривает, что количество пусков увеличится по плану с двух до трех в год, а также дает ряд налоговых преференций для предприятия "Байтерек".

О планах совершить испытательный пуск в декабре этого года ранее сообщал заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.