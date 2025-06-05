Войти
ТАСС

Подготовка пуска с "Байтерека" в декабре ракеты-носителя "Союз-5" идет по графику

284
0
+1
Космонавт Айдын Аимбетов перед стартом космического корабля «Союз ТМА-18М» на МКС с космодрома Байконур
Космонавт Айдын Аимбетов перед стартом космического корабля «Союз ТМА-18М» на МКС с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Переноса пуска не ожидается, отметил председатель правления совместного предприятия Айдын Аимбетов

АСТАНА, 4 июня. /ТАСС/. Подготовка к испытательному пуску ракеты-носителя "Союз-5" с совместного казахстанско-российского комплекса "Байтерек" на Байконуре идет по плану, готовится как сама ракета, так и наземная инфраструктура. Переноса пуска с декабря не ожидается, сообщил журналистам председатель правления совместного предприятия Айдын Аимбетов.

"По плану идет строительство, отклонений нет. По плану запуск в декабре 2025 года, в конце декабря. Запуск подтвердила российская сторона, которая создает ракету-носитель, наземная инфраструктура [строится] по календарному плану, без отставаний. Я думаю, нет никаких оснований думать, что будет перенос запуска", - сказал он после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Проект "Байтерек" реализуется на Байконуре РФ и Казахстаном по соглашению от 2004 года. В его рамках предусматривается создание на космодроме нового космического ракетного комплекса. С этого комплекса планируется проводить пуски российской ракеты-носителя "Союз-5". Начало полномасштабной эксплуатации "Байтерека" на Байконуре запланировано на 2028 год после испытательного пуска в 2025 году.

4 июня Мажилис принял закон о ратификации протокола к указанному соглашению. Он предусматривает, что количество пусков увеличится по плану с двух до трех в год, а также дает ряд налоговых преференций для предприятия "Байтерек".

О планах совершить испытательный пуск в декабре этого года ранее сообщал заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:23
  • 9248
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 10:51
  • 165
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 09:20
  • 2
Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ
  • 05.06 09:13
  • 1
Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы
  • 05.06 09:02
  • 1
Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма
  • 05.06 08:52
  • 1
СВО повысила мировую популярность российского оружия
  • 05.06 06:07
  • 0
Ответ на "Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м"
  • 05.06 04:22
  • 1
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 05.06 02:13
  • 3
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м
  • 05.06 02:12
  • 5
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 04.06 20:20
  • 1
Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»
  • 04.06 17:29
  • 134
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 04.06 11:32
  • 316
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 04.06 09:22
  • 3
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 04.06 06:08
  • 0
О новой ситуации, возникшей после атаки на аэродромы стратегической авиации РФ