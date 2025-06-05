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В США рассказали о задачах российских дронов «Дань-М»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

TNI: Массовое применение дешевых дронов «Дань-М» расшатает ПВО Украины

Российские дроны-камикадзе «Дань-М», построенные на основе летающей мишени с реактивным двигателем, могут расшатать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Задачи аппаратов назвало американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что массовое применение различных средств поражения в ходе ударов по целям на Украине может истощить ПВО Киева. Автор подчеркивает, что высокая скорость и малая высота полета аппарата «Дань-М» делает его сложной целью.

«Обстреливая Украину множеством дешевых беспилотников, в том числе "Дань-М", вооруженных 500-фунтовой боевой частью, русские относительно доступно истощают оборонительный щит Украины, приберегая свой все еще растущий арсенал [крылатых ракет] Х-101 на тот случай, если ПВО Украины будет надежно преодолена более дешевыми беспилотниками», — рассказали в публикации.

В конце мая стало известно, что Вооруженные силы России начали применять дроны-камикадзе «Дань-М» для поражения целей на Украине.

В основе аппарата — летающая мишень, которая может имитировать самолеты и крылатые ракеты в ходе учений. Базовая версия аппарата «Дань-М» развивает скорость до 750 километров в час, взлетная масса — 350 килограммов.

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