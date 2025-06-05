Кто поднимется на "Морской Олимп"?

С четверга, 5 июня, начинается прием заявок на участие в первой российской национальной премии в области морской индустрии "Морской Олимп". Премию организовали компания "Нева Интернешнл" и Российский морской регистр судоходства при поддержке Минтранса, Минпромторга, Российской палаты судоходства и Торгово-промышленной палаты. Награждение победителей запланировано на 23 сентября в рамках 18-й Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2025".

Как рассказали организаторы премии в среду, 4 июня, на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, победителей определят в двух номинациях: "Лучший в море" (новые морские объекты, построенные за последние два года) и "Инновационное решение" (оборудование, материалы, технологии производства работ и программное обеспечение, применяемые в морской и речной отраслях).

Премия "Морской олимп"

Участниками конкурса могут стать судостроительные и судоремонтные предприятия, конструкторские бюро, судоходные компании, производители и поставщики оборудования (комплектующих и систем), разработчики программного обеспечения.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления потребность в российском флоте крайне высока. И проектирование должно происходить с использованием нашего программного обеспечения, и строительство должно проходить с максимальным использованием российских составляющих, которые должны производиться на условиях импортозамещения, – заявил на пресс-конференции заместитель министра транспорта России Александр Пошивай. – В этой обстановке учреждение премии "Морской Олимп" поможет судостроителям в этой работе. Чтобы они понимали и знали, что мы находимся рядом с ними".

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 4 августа. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте премии.