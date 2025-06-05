Ракетные катера для Кувейта построят в Объединенных Арабских Эмиратах

Компания EDGE (Объединенные Арабские Эмираты) подписала контракт на сумму около 2,45 млрд долларов США с Минобороны Кувейта на поставку 62-метровых ракетных катеров типа "Фаладж-3" (FALAJ-3). Как отмечает Naval News, это крупнейший экспортный контракт в области военного судостроения в Ближневосточном регионе.

В рамках контракта EDGE проведет проектирование, строительство, испытания и поставку кораблей, а также обеспечит логистическую и сервисную поддержку в процессе эксплуатации. Кроме того, генеральный подрядчик предоставит боеприпасы. Количество заказанных кораблей не уточняется.

Ракетный катер класса "Фаладж-3" EDGE

В качестве субподрядчика по непосредственному производству кораблей выбрана верфь Abu Dhabi Ship Building (ADSB), входящая в состав группы EDGE.

"Соглашение с Кувейтом играет огромную роль как по объему, так и со стратегической точки зрения, – заявил глава EDGE Хамад Аль Марар. – Оно углубляет долгосрочные оборонные связи между нашими странами и укрепляет позиции компании как надежного международного партнера. Также этот контракт отражает темпы промышленного и инженерного прогресса, достигнутые нами всего за несколько лет. EDGE вступает в новую фазу роста, ориентируясь на экспорт".

Ранее ракетные катера класса "Фаладж-3" выбрали ВМС Объединенных Арабских Эмиратов. Первый из четырех заказанных кораблей официально вступил в строй в феврале 2025 года.

При длине 62 метра водоизмещение данных кораблей составляет около 640 тонн. Максимальная скорость – 26 узлов, дальность плавания – 2000 морских миль. Экипаж – 39 человек.

Катера класса "Фаладж-3" оснащаются интегрированным комплексом управления, который позволяет контролировать все бортовые системы. Состав вооружения не уточняется.