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ЦАМТО

Rheinmetall поставит 155-мм артиллерийские боеприпасы зарубежному заказчику

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Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 июня. Немецкая компания Rheinmetall объявила о подписании с неназванным зарубежным заказчиком крупного контракта на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Закупка осуществляется через дочернюю компанию Rheinmetall Denel Munition. Точная стоимость заказанных боеприпасов не разглашается, но заявлено, что она оценивается двузначным числом в миллионах евро. Сроки поставки не раскрываются.

Соглашения предусматривает поставку 155-мм активно-реактивных снарядов увеличенной дальности (ERFB), а также метательных зарядов и взрывателей. Как заявлено, в условиях обострения международной обстановки заказ отражает растущий в мире спрос на 155-мм боеприпасы.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей боеприпасов большого калибра. Для удовлетворения растущего спроса с 2022 года компания продолжает расширение своих производственных мощностей. Rheinmetall поставила перед собой цель к 2027 году производить не менее 1,1 млн. 155-мм снарядов в год.

Rheinmetall Denel Munition аналогичным образом наращивает производство, поскольку мировое предложение в настоящее время не позволяет удовлетворить существующий спрос. Компания также внедряет различные технологические инновации для повышения производительности производства.

В настоящее время компания проводит испытания соответствующих требованиям меморандума НАТО по баллистике JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding) высокоточных боеприпасов для гаубиц с дальностью стрельбы до 73 км. Целью разработки является обеспечение живучести артиллерийских систем и их расчетов, а также эффективности поражения целей.

Обширный портфель продукции Rheinmetall в области систем вооружения и боеприпасов варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и зенитных установок до танковых и артиллерийских боеприпасов, авиационных вооружений и высокоэнергетических лазеров.

Rheinmetall Denel Munition производит все компоненты снарядов собственными силами, включая активно-реактивные боеприпасы и снаряды с увеличенной поражающей способностью. Компания ожидает получить дополнительные заказы и корректирует свой пятилетний производственный план для удовлетворения меняющихся требований заказчиков.

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Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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