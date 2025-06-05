МИД: Россия приняла к сведению заверения Вучича о ревизии ВТС Сербии

ЦАМТО, 4 июня. Москва приняла к сведению заверения президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приняли к сведению публично изложенные заверения главы сербского государства о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя", – сказала М.Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки, предотвращать утечку военной продукции "не по адресу".

"Убеждены, что в Сербии хорошо осознают всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима, и примут эффективные и достаточные меры, чтобы ничто не бросало тень на добрые отношения между нашими странами", – цитирует "РИА Новости" М.Захарову.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету", поставляют боеприпасы Киеву. В сообщении отмечалось, что прикрытием для антироссийских действий служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников".