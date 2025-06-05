Болгария намерена увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП

ЦАМТО, 4 июня. Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов объявил, что Болгария намерена к 2032 году увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Об этом глава военного ведомства сообщил в ходе прошедшего в Софии форума, посвященного укреплению оборонных связей с Германией и изучению тенденций в данном секторе.

Как сообщает новостной ресурс Novinite.com, А.Запрянов указал, что являвшихся длительное время целевым ориентиром в НАТО 2% ВВП, которые Болгария выделила на оборону в 2024 году, теперь недостаточно. Для обеспечения модернизации вооруженных сил болгарское правительство приняло на себя обязательство постепенно увеличивать расходы до 2,5-3% ВВП, а в конечном итоге к концу десятилетия достигнуть 3,5%.

Говоря о проблемах безопасности в целом, А.Запрянов назвал Россию "прямой и серьезной угрозой евроатлантической безопасности". Он подчеркнул важность обеспечения постоянной боеготовности, особенно в контексте региональных вызовов в Черном море и Юго-Восточной Европе. Министр заявил, что Болгария работает над укреплением своей национальной обороны в рамках коллективной стратегии НАТО и Единой политики безопасности и обороны ЕС.

Министр отметил важную роль национальной оборонной промышленности. По его словам, Министерство обороны готово сотрудничать с болгарскими производителями для улучшения и расширения оборонных возможностей и будет поддерживать инициативы, которые соответствуют стратегическим потребностям.

Данные заявления А.Запрянова прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в рамках Альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно призвал к увеличению инвестиций в оборону в свете геополитического противостояния с Россией. Президент США Дональд Трамп пошел еще дальше, призвав членов НАТО увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП. М.Рютте предложил некий компромисс, предложив установить расходы на оборону на уровне 3,5%, выделяя при этом еще 1,5% на модернизацию инфраструктуры.

Тем временем, Европейская комиссия уже перешла к ослаблению ограничений на расходы на оборону. В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения, который освободит оборонные расходы от стандартных бюджетных ограничений. Предложение предусматривает создание фонда в размере 150 млрд. евро для предоставления кредитов на закупку оборонных систем, включая боеприпасы, ракеты, БЛА и средства ПВО.