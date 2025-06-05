Развертывание первых САУ RCH-155 на Украине вновь отложено

ЦАМТО, 4 июня. Согласно опубликованной на сайте Бундесвера информации, развертывание первых 155-мм САУ RCH-155 на Украине вновь, уже во второй раз, отложено.

При этом задержка, причины которой не разглашаются, может составить несколько месяцев.

Напомним, еще в сентябре 2022 года стало известно, что Украина приобретет 18 самоходных гаубиц RCH-155 стоимостью 216 млн. евро. При этом финансирование покупки будет осуществляться в счет помощи правительства Германии. В ноябре 2023 года было заявлено, что поставки САУ могут начаться не ранее декабря 2024 года. Как тогда отмечалось, Украина станет первым иностранным государством, которое примет САУ RCH-155 на вооружение.

На текущий момент известно, что правительство Германии профинансирует закупку для Украины в общей сложности 54 САУ RCH-155 и девяти машин "Боксер" RCT30 с мобильными центрами управления огнем. Поставка артиллерийских систем обойдется правительству Германии в 890 млн. евро.

В ноябре 2024 года генеральный директор KNDS Germany Ральф Кетцель заявил, что первые системы будут поставлены на Украину в апреле 2025 года. По данным Министерства обороны Германии, Украина должна получить первые шесть RCH-155 в этом году, а поставки остальных 48 САУ продлятся, как минимум, до 2027 года.

Командование ВС Германии также решило пополнить САУ RCH-155 свой парк артиллерии. В частности, СВ Германии разработали план приобретения 168 САУ для модернизации имеющегося парка вооружений.

RCH-155 – это 155-мм самоходная артиллерийская установка, представляющая собой установленный на шасси ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 155-мм артиллерийский модуль разработки Krauss-Maffei Wegmann.

RCH-155 разработана на базе технологий СГ PzH2000, обладает сходными характеристиками, но дешевле в производстве, легче и управляется сокращенным до двух человек экипажем. Боевая масса установки – 39 т. Силовая установка MTU мощностью 815 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе, запас хода – 700 км.

Система вооружена 155-мм орудием L52 и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. на расстоянии до 54 км (снарядом V-LAP). Стрельба ведется без использования гидравлических опор. Благодаря сетевой архитектуре, в перспективе RCH-155 сможет передвигаться в автономном и дистанционно управляемом режимах.

Установка оснащена автоматом заряжания, индуктивной системой программирования взрывателя, автономной высокоточной системой навигации, которая позволяет выполнять задачи в отсутствие сигнала GPS, автоматической электрической системой наведения, системой защиты от ОМУ, системой охлаждения и обогрева артиллерийского модуля и отделения экипажа, автоматической системой обнаружения огня и пожаротушения, встроенной системой самодиагностики.

Возимый боекомплект – 30 выстрелов. Максимальная скорострельность – 9 выстр./мин. Гаубица может вести стрельбу в режиме MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact). Для самообороны СГ оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения и ПУ дымовых гранат.