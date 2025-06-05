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ЦАМТО

На Тайвань отправлена вторая партия танков M1A2T

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Американские танки M1A2 SEPv2 Abrams
Оснащенные израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy строевые американские танки M1A2 SEPv2 Abrams из состава 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США в ходе учений НАТО Saber Strike 2018 на полигоне Дравско (Польша), июнь 2018 года.
Источник изображения: Błażej Łukaszewski / poligonowewiesci.pl

ЦАМТО, 4 июня. США отправили на Тайвань вторую партию основных боевых танков (ОБТ) M1A2T, являющихся вариантом M1A2 SEPv2 "Абрамс", и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 "Геркулес".

По информации Taiwan Arms Tracker, Тайвань в конце июня получит вторую партию из 42 танков M1A2T и 4 БРЭМ M88A2. Первая партия из 38 закупленных в США танков ОБТ M1A2T была доставлена на Тайвань 15 декабря 2024 года и находится в учебном центре бронетанковой техники в уезде Синьчжу.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", 14 БРЭМ M88A2 HERCULES, другой техники, сопутствующих вооружений, оборудования и услуг на сумму до 2 млрд. долл.

M1A2T представляет собой модифицированную под требования ВС Тайваня версию M1A2 SEPv2 "Абрамс". По данным Министерства национальной обороны Тайваня, 120-мм гладкоствольная пушка M1A2T позволяет пробивать 850-мм катаную гомогенную броню. Танк оборудован композитной 850-мм броней и оснащен системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий и средствами самообороны для повышения живучести. Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч.

В МНО Тайваня ранее подчеркнули, что китайский танк Тип-99А, защищенный броней толщиной 700 мм, способен пробивать броню толщиной до 780 мм и развивает максимальную скорость 60 км/ч.

По информации тайваньских оборонных экспертов, поставленные танки позволят усилить береговую оборону Тайваня в случае вторжения Китая, поскольку ранее состоявшая на вооружении ВС Тайваня бронетехника по своим характеристикам существенно уступала имеющейся в составе НОАК.

Как заявил CNA научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR) Су Цзы-юнь, первой линией обороны Тайваня, в случае высадки подразделений НОАК, являются противокорабельные ракеты, за которыми следуют самоходные ракетные и артиллерийские системы, включая РСЗО Thunderbolt-2000 (RT/LT-2000), HIMARS и самоходные гаубицы M109. Ударные вертолеты, включая AH-64E, составляют третью линию обороны, а береговые ракетные комплексы – четвертую. Пятая и последняя линия обороны будет состоять из танков, включая M1A2T, и другой бронетехники Сухопутных войск.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
AH-64
HIMARS
M1 Abrams
M109
ZTZ99
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