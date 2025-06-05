Войти
РИА Новости

В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы

299
0
0
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области.
Источник изображения: © Фото : #кобзевнасвязи/Telegram

Брайен: Киев хотел втянуть США и Европу в боевые действия, атаковав аэродромы РФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атаками на российские аэродромы Украина хотела добиться прямого участия США и Европы в конфликте, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

"Последняя атака с использованием беспилотников — это новая стратегия Украины, <…> в надежде либо получить более выгодную сделку от Москвы, либо, что более вероятно, убедить своих американских и европейских спонсоров действительно присоединиться к боевым действиям", — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что подобные украинские операции поддерживаются разведывательными данными и техническими возможностями США и европейских стран. Тем не менее, отмечает Брайен, действия Киева не имеют существенного влияния на ход спецоперации.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:23
  • 9248
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 10:51
  • 165
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 09:20
  • 2
Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ
  • 05.06 09:13
  • 1
Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы
  • 05.06 09:02
  • 1
Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма
  • 05.06 08:52
  • 1
СВО повысила мировую популярность российского оружия
  • 05.06 06:07
  • 0
Ответ на "Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м"
  • 05.06 04:22
  • 1
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 05.06 02:13
  • 3
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м
  • 05.06 02:12
  • 5
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 04.06 20:20
  • 1
Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»
  • 04.06 17:29
  • 134
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 04.06 11:32
  • 316
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 04.06 09:22
  • 3
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 04.06 06:08
  • 0
О новой ситуации, возникшей после атаки на аэродромы стратегической авиации РФ