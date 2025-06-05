В США разоблачили план Киева после атак на российские аэродромы

Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области.

Брайен: Киев хотел втянуть США и Европу в боевые действия, атаковав аэродромы РФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атаками на российские аэродромы Украина хотела добиться прямого участия США и Европы в конфликте, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

"Последняя атака с использованием беспилотников — это новая стратегия Украины, <…> в надежде либо получить более выгодную сделку от Москвы, либо, что более вероятно, убедить своих американских и европейских спонсоров действительно присоединиться к боевым действиям", — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что подобные украинские операции поддерживаются разведывательными данными и техническими возможностями США и европейских стран. Тем не менее, отмечает Брайен, действия Киева не имеют существенного влияния на ход спецоперации.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.