Точность ГЛОНАСС повысят в три раза

«Роскосмос»: К 2028 году точность ГЛОНАСС повысится до 2,5 метра

Через три года точность российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) повысится примерно в три раза. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Точность системы ГЛОНАСС планируется повысить с нынешних 7-8 до 2,5 метра к 2028 году даже в труднодоступных местах», — отметили в компании.

Там добавили, что к 2031 году после объединения возможностей ГЛОНАСС и системы «Рассвет» точность позиционирования достигнет десятков сантиметров.

В апреле начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых заявил, что в 2030 году «Роскосмос» запланировал начать запуск 240 низкоорбитальных космических аппаратов ГЛОНАСС.

В марте глава госкорпорации Дмитрий Баканов доложил президенту России Владимиру Путину о росте выручки ГЛОНАСС в три раза.