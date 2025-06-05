Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма

Компания-производитель ZALA сообщила, что барражирующими боеприпасами уничтожают безэкипажные катера

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" применяются для защиты Крыма от дронов ВСУ. Так недавно был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7, сообщила компания-производитель "Ланцета" ZALA.

"Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7. Данная модификация БЭК ВСУ оснащена бортовым ЗРК с двумя американскими управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для поражения воздушных целей", - сказано в сообщении.