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ТАСС

Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма

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Дрон-камикадзе «Ланцет»
Дрон-камикадзе «Ланцет».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Компания-производитель ZALA сообщила, что барражирующими боеприпасами уничтожают безэкипажные катера

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" применяются для защиты Крыма от дронов ВСУ. Так недавно был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7, сообщила компания-производитель "Ланцета" ZALA.

"Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7. Данная модификация БЭК ВСУ оснащена бортовым ЗРК с двумя американскими управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для поражения воздушных целей", - сказано в сообщении. 

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Беспилотные системы
1 комментарий
№1
05.06.2025 09:02
Ну наконец то. "Гора родила мышь".
0
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