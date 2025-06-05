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ЦАМТО

Минобороны Великобритании намерено поставить Киеву 100 тыс. БЛА в 2025 году

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Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 4 июня. Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БЛА Украине и поставить Киеву 100 тыс. беспилотников в этом году, что в десять раз превысит количество БЛА, переданных Киеву в 2024 году, сообщило британское Минобороны.

"В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 млн. фунтов стерлингов (более 474 млн. долл.), чтобы увеличить поставки беспилотников на Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз Минобороны, опубликованный на сайте правительства Британии.

Указывается, что запланированные инвестиции являются частью общей военной помощи Киеву со стороны Лондона, объем которой в 2025 году составит 4,5 млрд. фунтов стерлингов (5,5 млрд. долл.).

Согласно пресс-релизу, 4 июня на заседании контактной группы по обороне Украины министр обороны Великобритании Джон Хили объявит также о дополнительных инвестициях в размере 247 млн. фунтов стерлингов (более 334 млн. долл.) в обучение ВСУ. Кроме того, министр подтвердит поставку Киеву 140 тыс. боеприпасов с начала 2025 года.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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