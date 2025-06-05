Глава движения "Другая Украина" считает, что киевские власти будут "воевать до последнего украинца"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нынешние киевские власти будут "воевать до последнего украинца", поэтому при режиме Владимира Зеленского мир на Украине не наступит никогда. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Политическая доктрина нелегитимного [Зеленского, срок президентских полномочий которого истек 21 мая 2024 года] вообще не предусматривает мира для своего народа. При его режиме мир в стране не наступит никогда", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он напомнил, что в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение военной подготовки для мужчин и женщин, включая практику на стрельбищах, а государственная пропаганда требует поставить под ружье все население.

Медведчук отметил, что нынешние власти в Киеве не хотят принимать реальность "на том основании, что она им не нравится", и за их политические фантазии сегодня погибают украинцы. "Зеленский, вся его хунта и нацистские палачи, служащие ей, не в состоянии управлять страной в условиях мирного времени. Они и не скрывают, что перемирие им нужно исключительно как передышка перед новой войной", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что Москва предлагает Киеву окончание конфликта. "Украине предлагается стать мирным, нейтральным, демилитаризованным и правовым государством, каким она и была задумана в 1991 году. Тут важно понять разрыв интересов народа, который хочет достойной жизни, а не вечной войны с соседями, и преступной политической верхушки, которая желает воевать до последнего украинца, но сама в бой никогда не пойдет и своих детей туда не отправит", - отметил политик.