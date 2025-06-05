Кабмин продлил госпрограмму развития ОПК до 2036 года

Продление связано с необходимостью синхронизации со сроками реализации государственной программы вооружения, сообщили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство России продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Основная цель программы - динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.

"Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков ее реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента на новый 10-летний период", - говорится в сообщении.