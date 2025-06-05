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Военное обозрение

Спецпосланник Трампа Келлог: после украинских ударов по российским аэродромам растёт риск эскалации

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Источник изображения: topwar.ru

Назначенный Дональдом Трампом после своего избрания президентом США специальным посланником по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что после недавней украинской атаки на военные аэродромы в России вырос риск эскалации конфликта.

По его словам, Вашингтон с приходом к власти Трампа как раз пытается работать над тем, чтобы уровни риска в украинском конфликте не повышались.

Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду, после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать

- заявил Келлог.

Стоит добавить, что вчера спецпосланник Трампа встречался в Вашингтоне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, пытающимся уговорить Запад на новые антироссийские санкции. Обсуждались итоги переговоров в Стамбуле, и, среди прочего, они, естественно, затронули и удары по российским аэродромам, которые, к слову сказать, вряд ли были осуществлены без ведома США.

Напомним, что 1 июня украинские FPV-дроны атаковали с нашей же территории четыре аэродрома в ряде регионов страны. Ответственность за удары взяла на себя СБУ, причём сразу же было обозначено, что операцию «курировал лично» Зеленский.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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