Источник изображения: topwar.ru
Назначенный Дональдом Трампом после своего избрания президентом США специальным посланником по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что после недавней украинской атаки на военные аэродромы в России вырос риск эскалации конфликта.
По его словам, Вашингтон с приходом к власти Трампа как раз пытается работать над тем, чтобы уровни риска в украинском конфликте не повышались.
- заявил Келлог.
Стоит добавить, что вчера спецпосланник Трампа встречался в Вашингтоне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, пытающимся уговорить Запад на новые антироссийские санкции. Обсуждались итоги переговоров в Стамбуле, и, среди прочего, они, естественно, затронули и удары по российским аэродромам, которые, к слову сказать, вряд ли были осуществлены без ведома США.
Напомним, что 1 июня украинские FPV-дроны атаковали с нашей же территории четыре аэродрома в ряде регионов страны. Ответственность за удары взяла на себя СБУ, причём сразу же было обозначено, что операцию «курировал лично» Зеленский.