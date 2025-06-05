Эмиратский конгломерат EDGE получил крупный заказ от Кувейта на катера "Фаладж-3"

ЦАМТО, 4 июня. Эмиратский конгломерат EDGE Group 3 июня объявил о подписании с Минобороны Кувейта оборонного контракта на сумму 9 млрд. дирхамов (2,45 млрд. долл.).

Заказ Кувейта предусматривает поставку 62-метровых ракетных катеров класса "Фаладж-3" (Falaj-3).

Как заявлено, данный контракт является крупнейшей экспортной продажей продукции военного судостроения в регионе. Информация о сроках поставки и количестве заказанных катеров пока не разглашается.

EDGE возглавит программу в качестве генерального подрядчика и будет нести ответственность за проектирование, строительство, испытания и поставку кораблей, их комплексную логистическую поддержку (ILS) и поддержку в процессе эксплуатации (ISS). Группа также предоставит боеприпасы для корабельных систем вооружения.

Являющаяся подразделением EDGE Group компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB) выбрана в качестве субподрядчика и обеспечит непосредственное строительство катеров.

Как заявил управляющий директор и главный исполнительный директор EDGE Хамад Аль Марар, соглашение с Кувейтом имеет огромное значение как по масштабу, так и по стратегическому значению. Оно углубляет долгосрочные оборонные связи между странами, делает данный класс катеров основным в регионе и укрепляет позицию EDGE как надежного международного партнера. Контракт также отражает темпы прогресса, которого эмиратская группа достигла всего за несколько лет, получив возможности проектировать, строить и поставлять военные корабли.

Ранее катера класса "Фаладж-3" были закуплены для ВМС ОАЭ. В рамках нового контракта проект 62-метрового катера будет адаптирован под требования ВМС Кувейта.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2021 года Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заключило с ADSB контракт стоимостью 3,5 млрд. дирхамов (953 млн. долл.) на строительство четырех патрульных катеров класса "Фаладж-3" для ВМС страны. Проект катера по заказу ADSB был разработан сингапурской компанией ST Engineering.

Церемония резки стали для строительства головного катера серии состоялась на предприятии ADSB 21 декабря 2022 года. Катер (P 163) "Альтаф" официально вошел в боевой состав ВМС ОАЭ 19 февраля 2025 года.

Согласно информации ADSB, длина катера класса "Фаладж-3" составляет 62 м, ширина – 9,5 м, водоизмещение – 641 т, экипаж – 39 человек. Катер оснащен четырьмя дизельными двигателями MAN 175D, позволяющими развивать максимальную скорость более 26 узлов, дальность хода составляет 2000 морских миль на скорости 16 узлов. В состав вооружения могут входить 76-мм артиллерийская установка, 30-мм АУ, ракетные комплексы различных типов. На борту может быть размещена надувная шлюпка с жестким корпусом.