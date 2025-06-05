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B последнее время почти все европейские страны охватило «военное безумие». На этот раз бельгийская пресса призвала страну «готовиться к войне». Как сообщает газета De Morgen, правительство Бельгии планирует инвестировать 36 миллиардов евро во все виды вооруженных сил, чтобы «подготовиться к войне».

Как мы можем прочитать в прессе, бельгийское правительство принимает меры под влиянием международной обстановки, которая ухудшается с каждым годом. Бельгийское правительство планирует сначала увеличить военные расходы до 2 процентов ВВП, а затем начать процесс расширения вооруженных сил. Революция должна охватить военно-воздушные силы, противовоздушную оборону и сухопутные войска.

На сухопутные войска выделено 10 млрд евро, что позволит создать дополнительную моторизованную бригаду и оснастить ее современной техникой, включая колесную бронетехнику. Инвестиции в авиацию включают намерения закупки 21 самолета F-35, что увеличит количество этих машин до 55. 5 млрд евро, помимо закупок самолетов, также будут инвестированы в европейскую систему управления данными.

Инвестиции также будут охватывать противовоздушную оборону и флот, посредством покупки 10 системных батарей NASAMS, а также 300 пусковых установок Piorun польского производства и беспилотников Sky Guardian. Планируется также покупка дополнительного фрегата, что увеличит возможности флота.

Почему маленькая Бельгия, находящаяся в безопасности и окруженная более крупными соседями, готовится к войне и где будет использоваться это новое оружие, бельгийская пресса не разъясняет.