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Вестник Мордовии

КНДР выпускает 155-мм самоходки "Чучхе-107", не уступающие лучшим САУ НАТО

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

На вооружении Северной Кореи находятся как 152-мм самоходные артиллерийские установки, так и новейшие САУ с орудиями калибра 155 мм.

Если говорить о первых, то эта целая линейка боевых машин, таких как Tokchon M-1974, Tokchon M-1985, Chuchepo M-1991. По нынешним меркам они уже не считаются современными, и поэтому было решено разработать новую систему с характеристиками, которые отвечали бы самым современным требования.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Можно только предполагать, когда начались работы над перспективной самоходкой, но впервые ее показали на параде в Пхеньяне в 2018 году. Поэтому на Западе она получила обозначение М2018.

Позже стало известно её настоящее название: "Чучхе-107". Считается, что дальность стрельбы в 40 километров для неё не проблема. Возможно, что созданы еще более дальнобойные боеприпасы. САУ оборудована радиолокационной баллистической станцией, повышающей точность стрельбы.

На ней установлены датчики, фиксирующие лазерное излучение противника, сопряженные с установками, отстреливающими защитные гранаты для создания аэрозольных облаков.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Видна антенна спутниковой навигации и спаренная внешняя установка, состоящая из 30-мм автоматических гранатометов.

Считается, что по своим возможностям "Чучхе-107" соответствует лучшим западным образцам.

Лев Романов

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