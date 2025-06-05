Курсанты Краснодарского авиаучилища провели учебные полеты на самолетах Л-39

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков выполнили учебные полеты на самолетах Л-39, сообщили в Минобороны России.

"Курсанты второго курса Краснодарского училища на базе авиационного полка выполнили учебные полеты на самолетах Л-39 в рамках курса подготовки по летным специальностям. Курсанты отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами", - следует из сообщения.

В Минобороны добавили, что курсанты перед учебными полетами прошли теоретическую подготовку, изучили устройство и характеристики самолета Л-39, отработали порядок действий в нештатных ситуациях на тренажерных комплексах. Во время полета инструктор контролирует выполнение курсантом поставленной задачи и помогает освоить навыки управления воздушным судном.-