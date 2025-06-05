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ТАСС

В Минобороны рассказали о роли применения БПЛА в освобождении Троицкого

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Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Как отметили в ведомстве, операторам БПЛА приходилось неоднократно вступать в воздушную дуэль против подразделения БПЛА ВСУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотников внесли большой вклад в освобождение населенного пункта Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения боев за населенный пункт Троицкое активную роль сыграли расчеты беспилотной авиации. Операторам БПЛА приходилось неоднократно вступать в воздушную дуэль против подразделения БПЛА ВСУ. Наши военнослужащие обнаружили точки взлета беспилотников данного подразделения и антенны видеопередатчиков FPV-дронов противника, которые в дальнейшем были уничтожены точечными артиллерийскими ударами", - следует из сообщения.

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов Даниил Иванов рассказал о задачах операторов беспилотников в ходе штурмовых действий. "В первую очередь, это огневая поддержка, чтобы наши штурмовые подразделения могли зайти. А потом, когда они заходят, закрепляются, мы поддерживаем их именно по логистике, то есть это вода, еда, бензин и патроны", - сказал он.

Военный добавил, что доставка осуществляется либо с "Мавиков", либо с малых FPV в зависимости от ситуации. Например, на FPV-дронах можно доставить до 1,5 л воды и тушенку, а также 1,5-2 л бензина и патроны. "Мавики" менее грузоподъемны (до 0,5 л воды или банка тушенки), зато более маневренны и безопасны. "Их не смогут сбить ни противник, ни наши солдаты. <> Во-первых, [FPV] более заметен в небе, во-вторых, слышим, и, в-третьих, большая мишень, его сразу же начинают сбивать, так как думают, что это "Баба-яга" противника", - пояснил Иванов.

Кроме того, сказали в ведомстве, с "Мавиков" ведется объективный контроль, сбор информации о координатах, данных для принятия решения об огневом воздействии либо необходимости доставки грузов. Военнослужащие ВС РФ делают запрос либо на доставку, либо на огневое воздействие той или иной точки.

В Минобороны отметили, что благодаря координации действий расчетов беспилотной авиации с другими подразделениями населенный пункт Троицкое полностью перешел под контроль военнослужащих группировки войск "Центр" и открыл плацдарм для дальнейшего наступления. Там подчеркнули, что военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают достойно выполнять задачи по освобождению территории ДНР от формирований ВСУ. 

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