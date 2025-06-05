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РИА Новости

В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы

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Вид на Капитолий
Вид на Капитолий.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Скотт Риттер: атаки ВСУ на аэродромы стала актом терроризма

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.

"Все перечисленное — акт терроризма <…> Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего", — сказал он.

Аналитик также отметил, что на фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку, считает эксперт.

"Ответ будет, и все ответственные за это будут уничтожены", — заключил Риттер.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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