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Югославскую гаубицу впервые заметили на Украине

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Кадр: Телеграм-канал bmpd
Кадр: Телеграм-канал bmpd.

Югославскую гаубицу NORA-A впервые заметили на Украине

Украина получила югославские буксируемые гаубицы M-84 NORA-A. Орудие впервые заметили на одном из полигонов, сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Канал обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение гаубицы полка огневой поддержки подразделения украинской полиции. Отмечается, что ранее подобные орудия не замечали на Украине.

«Следует отметить, что в 2023 и 2024 годах Босния и Герцеговина в своих отчетах в Регистр обычных вооружений ООН заявила о поставке некоторого количества буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров в Болгарию и Чехию, которые, как очевидно, являлись лишь посредническими странами», — говорится в сообщении.

Первый прототип NORA-A создали в 1980 году, а в 1984-м гаубицу приняли на вооружение. Максимальная дальность стрельбы снарядами M-84/GG составляет 34,5 километра. Также в 2000-х на базе NORA-A разработали модификацию под 155-миллиметровые снаряды и гаубицу с увеличенной длиной ствола.

В апреле на Украине заметили «танк-Франкенштейн». Машина на базе Т-72, которую используют для обучения танкистов, получила опорные катки от Т-55 и прицел от Т-80УД.

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