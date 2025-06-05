Войти
ТАСС

Роскосмос по поручению Путина коренным образом пересмотрел нацпроект

338
0
0
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Евгений Мессман/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов назвал основным отличием синхронизированное включение в себя всех космических проектов, в которых участвует государство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Национальный проект по освоению космоса был коренным образом пересмотрен после поручения президента РФ Владимира Путина о его доработке. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Было поручение президента доработать его (нацпроект - прим. ТАСС) с учетом комплексности и взаимоувязки всех элементов, поэтому пришлось коренным образом его пересмотреть", - сказал он в рамках пресс-подхода на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Основным отличием, по словам Баканова, является синхронизированное включение в себя всех космических проектов, в которых участвует государство. "Все государственные программы в сфере космоса теперь внутри нашего национального проекта", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что при формировании части нацпроекта, в которой рассматривался вопрос дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), велся диалог со всеми игроками рынка. "Вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - отметил Баканов.

10-я конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня, также в рамках ЦИПР 5-6 июня пройдет Глобальный цифровой форум - ключевое событие года по тематике взаимодействия России с дружественными странами в области информационно-коммуникационных технологий.

ТАСС - генеральное информационное агентство конференции ЦИПР-2025. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:23
  • 9248
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 10:51
  • 165
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.06 09:20
  • 2
Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ
  • 05.06 09:13
  • 1
Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы
  • 05.06 09:02
  • 1
Комплексы "Ланцет" применяют для защиты Крыма
  • 05.06 08:52
  • 1
СВО повысила мировую популярность российского оружия
  • 05.06 06:07
  • 0
Ответ на "Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м"
  • 05.06 04:22
  • 1
Ответ на "Каким будет будущее стратегической авиации России"
  • 05.06 02:13
  • 3
Десантная кооперация: новый корабль «Владимир Андреев» встанет в строй в 2026-м
  • 05.06 02:12
  • 5
И еще о "Пантере", и об Internet'е
  • 04.06 20:20
  • 1
Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»
  • 04.06 17:29
  • 134
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 04.06 11:32
  • 316
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 04.06 09:22
  • 3
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 04.06 06:08
  • 0
О новой ситуации, возникшей после атаки на аэродромы стратегической авиации РФ