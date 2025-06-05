Роскосмос по поручению Путина коренным образом пересмотрел нацпроект

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов назвал основным отличием синхронизированное включение в себя всех космических проектов, в которых участвует государство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Национальный проект по освоению космоса был коренным образом пересмотрен после поручения президента РФ Владимира Путина о его доработке. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Было поручение президента доработать его (нацпроект - прим. ТАСС) с учетом комплексности и взаимоувязки всех элементов, поэтому пришлось коренным образом его пересмотреть", - сказал он в рамках пресс-подхода на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Основным отличием, по словам Баканова, является синхронизированное включение в себя всех космических проектов, в которых участвует государство. "Все государственные программы в сфере космоса теперь внутри нашего национального проекта", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что при формировании части нацпроекта, в которой рассматривался вопрос дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), велся диалог со всеми игроками рынка. "Вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - отметил Баканов.

10-я конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня, также в рамках ЦИПР 5-6 июня пройдет Глобальный цифровой форум - ключевое событие года по тематике взаимодействия России с дружественными странами в области информационно-коммуникационных технологий.

ТАСС - генеральное информационное агентство конференции ЦИПР-2025.