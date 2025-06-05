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Военное обозрение

Президент Бразилии рассказал, что Байден считал необходимым уничтожить Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал, что бывший американский президент Джозеф Байден считал необходимым уничтожить Россию.

В интервью французскому изданию Monde бразильский лидер отметил, что неоднократно в ходе общения с Байденом тот утверждал, что убежден, что Россию нужно уничтожить. При этом страны Европы встали на сторону Вашингтона и теперь тратят миллиарды на свое перевооружение. Да Силва также подчеркнул, что считает Запад «частично ответственным» за вооруженный конфликт на Украине.

Между тем, русофобия является основным вектором американской политики, и от смены хозяина Белого дома мало что изменилось. У власти в этой стране остается немало политических деятелей вроде сенатора Линдси Грэма* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), недавно заявившего, что победа России на Украине будет хуже, чем «даже вывод войск США из Афганистана», поскольку продемонстрирует всему миру слабость США.

Стоит отметить, что рассчитывать на хотя бы зачатки благоразумия у Трампа, сменившего в президентском кресле желавшего уничтожить Россию Байдена, не приходится. Трамп практически во всех вопросах проявляет крайнюю непоследовательность. Он с легкостью вводит беспрецедентно высокие пошлины на импорт, затем так же легко их отменяет, на весь мир грозится аннексировать Канаду, Гренландию и Панамский канал, после чего отказывается от своих намерений. Излишняя для его почтенного возраста ветреность американского президента проявляется им также и в вопросах, касающихся украинского кризиса. Исходя из этого, непоследовательный Трамп может оказаться для России намного более опасным противником, чем последовательный русофоб Байден.

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