"Повторения боев за Бахмут не будет". Россия начала наступление на Сумы

Полковник Ходаренок не исключил, что ВСУ оставят Сумы без боя

Вооруженные силы России продолжают успешные наступательные действия на территории Сумской области. Для ВСУ обстановка в регионе складывается весьма неблагоприятно. Как быстро ВС РФ смогут взять Сумы и ждать ли повторения упорных боев за Бахмут и Мариуполь - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Украинский военный портал Deep State подтверждает, что российская армия успешно наступает в Сумской области. Действуя малыми штурмовыми группами, используя при этом мотоциклы и квадроциклы, ВС РФ продолжают захватывать рубеж за рубежом, позицию за позицией и продвигаться в глубину обороны противника.

Из-за резкого ухудшения ситуации в Сумской области президент Украины Владимир Зеленский даже вынужден был досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться в Киев, сообщило германское издание Der Spiegel.

Возникла непосредственная угроза взятия российскими войсками самого областного центра - города Сумы. Пока у ВСУ откровенно плохо получается удерживать важнейшие рубежи и районы в регионе, а о разгроме вклинившихся группировок ВС РФ речи не идет в принципе. Да и в целом устойчивость обороны ВСУ на Сумском направлении сегодня под большим вопросом.

Более того, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский настаивает на паузе в боевых действиях, поскольку в украинской армии, по его мнению, низкий моральный дух и усталость из-за постоянных боев без ротации. При этом из Киева требуют от военных проведения наступательных операций в Сумской и Харьковской областях для выдавливания российских войск с украинской территории.

Нельзя исключать, что действия ВС РФ на Сумском направлении потребуют от украинского командования увеличения боевого и численного состава частей и соединений ВСУ, ведущих оборонительные бои в районе Сум.

Учитывая, что готовых к бою резервов оперативного уровня у украинских командующих сейчас нет, решить подобную проблему можно только передислокацией войск с других, пока не атакованных участков фронта. А это может создать благоприятные условия для возобновления атак ВС РФ и на других направлениях.

Ждать ли повторение боев за Бахмут?

Возникает и такой вопрос - будут ли украинские части и соединения отстаивать город Сумы по принципу «ни шагу назад» и не превратят ли они областной центр в крепость?

Вполне возможно, что некоего повторения боев за Бахмут и Мариуполь в Сумах не будет. Во-первых, нет достоверных сведений о том, что ВСУ провели на этом направлении полное фортификационное оборудование местности, построили систему оборонительных рубежей и превратили город в подобие Кенигсберга. Во-вторых, морально-психологическое состояние украинских частей уже далеко не то, каким было, к примеру, летом 2023 года.

Поэтому не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя.

Разумеется, это произойдет, только если такая задача поставлена перед ВС РФ вышестоящим командованием. Но и не приходится сомневаться, что самое существенное влияние на ход боевых действий в ближайшее время будут оказывать переговоры в Стамбуле.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок