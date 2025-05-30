Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине.

Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, тогда как поставки в Россию продолжаются, пишет Bloomberg.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По словам Зеленского, "китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев", а на территории России якобы "существуют производственные линии, где работают китайские представители".

Дроны Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, обычно используемые для аэрофотосъемки, однако они могут быть адаптированы для переноски взрывчатки.

В марте Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине.

Валерия Городецкая