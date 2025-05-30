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ТАСС

Турция обсуждает урегулирование на Украине с Москвой, Киевом, Вашингтоном, Европой

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Как отметил глава турецкого МИД Хакан Фидан, есть необходимость в том, чтобы больше государств подключались к мирным и посредническим усилиям по этому вопросу

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что активные дипломатические усилия Анкары по Украине включают в себя контакты с Москвой, Киевом, Вашингтоном и Европой. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сопровождающими его в поезде на пути из Польши на Украину, куда он направляется с визитом.

"Мы находимся в контакте со всеми сторонами. Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза [по иностранным делам и политике безопасности], звонила недавно, интересуясь нашими переговорами в Москве. После поездки на Украину, возможно, мы поговорим по телефону с [госсекретарем США] Марко Рубио. Конечно, у нас есть постоянная координация и контакты. Мы также пытаемся понять их позиции и взгляды. Все находятся в контакте друг с другом. Мы говорим с русскими, мы говорим с украинцами, мы говорим с европейцами. Они нам звонят, спрашивают нас, им интересно. У каждого есть мнение", - сказал Фидан в эфире телеканала TRT.

Он также отметил, что есть необходимость в том, чтобы больше государств подключались к мирным и посредническим усилиям по Украине, поскольку только усилий Турции недостаточно. Все ответственные страны, по его словам, "должны предпринять шаги и внести свой вклад в это дело".

Глава МИД считает важным для продуктивного ведения переговоров то, что стороны конфликта, в частности РФ, приняли посредничество и Турции, и США. "Я думаю, что участие важных игроков, которые хотят того же результата, на самом деле является важным критерием в достижении успеха. Роль Америки важна. Потому что самое главное в посредничестве - это то, что вас принимают стороны. Важно, что Россия приняла посредничество Америки. Важно, что приняла турецкие гостеприимство и предложения. Мы не ставим стороны в сложное положение, мы оцениваем процесс, пристально его отслеживаем, беспокоимся об обеих сторонах и делаем выводы", - сказал Фидан. 

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