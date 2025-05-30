Как себя показали украинские F-16? (The National Interest, США)

TNI: американскиеF-16 используют на Украине для борьбы с дронами

Поступление в ВВС Украины истребителей F-16 увеличило мощь ВСУ, однако хода конфликта с Россией не переломило, пишет TNI. Более того, признает автор, ни о каких ударах по территории России с помощью этих самолетов речь вообще не идет — большую часть времени они просто сбивают дроны.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Украинские официальные лица рассчитывали, что поставки американских истребителей F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”) принесут ее силам столь желанное преимущество в воздухе, однако пока что складывается ощущение, что эти самолеты в основном используются для оборонительных задач. Вместо ударов по целям на территории противника ВСУ применяют свои F-16 в первую очередь для уничтожения российских крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов на территории собственной — и, как утверждается, небезуспешно. Однако же считанные наступательные операций с использованием украинского флота “Боевых соколов” ожидаемых результатов не принесли.

Ранее в этом месяце ВВС Украины “потеряли связь” с одним из истребителей, отражая российскую воздушную атаку. По данным местной газеты Kyiv Independent, в результате нештатной ситуации на борту пилот катапультировался и выжил. Однако, предыдущие неудачи с F-16, в отличие от этой, заканчивались трагедией. В августе 2024 года в результате крушения F-16 погиб летчик Алексей Месь. В апреле этого года погиб второй летчик, Павел Иванов, когда его F-16 упал при выполнении неуказанного боевого задания. Как сообщают украинские источники, Месь смог до крушения сбить три российские крылатые ракеты, а Иванову посмертно было присвоено звание Героя Украины. “За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное служение украинскому народу, указом присвоить звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Иванову Павлу Ивановичу”, — говорится в заявлении администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Когда Киев получил F-16?

Киев выпрашивал F-16 у США и союзников по НАТО с тех пор, как Россия ввела войска в феврале 2022 года и начала спецоперацию. После того, как Белый дом Байдена дал зеленый свет на передачу Украине этих самолетов четвертого поколения, Дания и Нидерланды первыми предложили подготовку пилотов. Когда “Боевой сокол” только поступил в эксплуатацию в годы холодной войны, считалось, что у него нет равных в небе. Благодаря превосходному тактическому радиусу действия, смертоносному боезапасу и высоким боевым характеристикам F-16 по праву слывет золотым стандартом самолетов четвертого поколения. За эти годы “Боевой сокол” претерпел целый ряд улучшений, чтобы сохранить преимущество перед новейшими истребителями. Последние варианты F-16 оснащены целым рядом передовых систем и возможностей, включая активную РЛС с электронным сканированием, способную отслеживать до двадцати целей одновременно.

Хотя прибытие F-16, безусловно, повысило воздушные возможности Украины, ограниченные флотом еще советской эпохи, ход конфликта это не переломило. Даже сами высокопоставленные украинские чиновники признают, что истребители прибыли запоздало, а их количество слишком мало. Ранее в этом месяце обсуждалось прекращение огня. Однако недавний шквал ракет и беспилотников, обрушившийся на населенные пункты по всей Украине, свидетельствует о том, что конца трехлетнему конфликта пока не видно.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший стипендиат Университета имени Райхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel. За последние несколько лет опубликовала более тысячи статей по различным вопросам обороны