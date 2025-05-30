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Военное обозрение

Китай провёл запуск своей первой многоразовой ракеты «Юаньсинчжэ-1»

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Источник изображения: topwar.ru

Китай впервые осуществил успешный запуск и мягкую посадку на водную поверхность своей первой экспериментальной многоразовой ракеты-носителя «Юаньсинчжэ-1». Ракета разработана и построена частной компанией Jianyuan Technology.

Запуск был произведен на восточном космодроме в районе города Хайян провинции Шаньдун. Ракета работает на метане и жидком кислороде. Испытание включало несколько этапов: включение двигателя, взлет, набор высоты на полной тяге, регулировка переменной тяги, выключение двигателя, свободное снижение с планированием, вторичный запуск двигателя, торможение для зависания над поверхностью моря и, наконец, мягкая посадка на водную поверхность.

Диаметр ракеты составляет 4,2 метра, высота — 26,8 метров. Взлетная масса аппарата — 57 тонн. Ракета, работающая на метане и жидком кислороде, поднялась на высоту в 2,5 километров, полет продолжался 125 секунд. Многоразовая ракета рассчитана на 20 запусков. В дальнейшем она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту 6,5 тонны полезной нагрузки из малых спутников.

Ранее Китай произвел очередной успешный запуск группы спутников, которые были выведены на орбиту для наблюдений за электромагнитным полем Земли. Полученные при помощи космических аппаратов данные помогут прогнозировать космическую погоду, изучать ионосферные возмущения, влияющие на радиосвязь и навигацию, а также отслеживать сейсмическую активность, что чрезвычайно важно для предотвращения серьезных последствий землетрясений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
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