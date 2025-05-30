Фидан передал РФ мнение Турции о "реалистичном" прекращении огня на Украине

Глава МИД республики отметил, что сторонам необходимо объявить друг другу свои позиции по переговорам

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в Москву 26-27 мая передал российской стороне взгляды Анкары на "реалистичные" параметры режима прекращения огня на Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сопровождающими его в поезде пути из Польши на Украину.

"Сейчас произошел обмен тысячи пленных. Прямо сейчас сторонам необходимо объявить друг другу свои позиции по переговорам. Во время нашей поездки в Россию мы еще раз выразили и [президенту РФ Владимиру] Путину, и [помощнику президента РФ Владимиру] Мединскому, переговорщику, и господину [Сергею] Лаврову, министру иностранных дел, и господину [Сергею] Нарышкину, главе Службы внешней разведки, нашу решимость прилагать усилия в этом вопросе. Мы сообщили [российской стороне] о наших взглядах на то, какими могут быть реалистичные параметры, которые позволили бы достичь прекращения огня", - сказал Фидан в эфире телеканала TRT.