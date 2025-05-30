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Валерий Агеев

Sichuan Airlines и «Шереметьево» отметили 10-летие полетов из Москву в Чэнду

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Sichuan Airlines и «Шереметьево» отметили 10-летие полетов из Москву в Чэнду
Sichuan Airlines и «Шереметьево» отметили 10-летие полетов из Москву в Чэнду.
Источник изображения: Валерий Агеев

27 мая 2025 г. ведущая китайская авиакомпания Sichuan Airlines и международный аэропорт Шереметьево отметили 10-летие открытия рейсов авиаперевозчика по маршруту «Чэнду – Москва – Чэнду». По случаю этой даты в деловом центре «Парк Хуамин» состоялось торжественное мероприятие с участием представителя посольства КНР в РФ, представителей руководства отраслевых государственных ведомств, генерального директора авиакомпании Sichuan Airlines Ван Яна и представителей руководства АО «МАШ», включая Михаила Василенко, генерального директора акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево».


Sichuan Airlines и «Шереметьево» отметили 10-летие полетов из Москву в Чэнду.
Источник: Валерий Агеев

Авиакомпания Sichuan Airlines является давним надежным партнером аэропорта Шереметьево. Регулярное авиасообщение по маршруту «Москва – Чэнду» имеет важное значение для развития туристических и деловых связей между столицей России и ключевым авиационным узлом Юго-Западного Китая.

Благодаря выгодному географическому положению Чэнду и обширной маршрутной сети Sichuan Airlines пассажирам Шереметьево доступна возможность трансфера по популярным туристическим направлениям Юго-Восточной Азии – в Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Сингапур и на Мальдивы.

Права на данный материал принадлежат Валерий Агеев
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Вьетнам
Китай
Малайзия
Россия
Сингапуp
Таиланд
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