ЦАМТО, 29 мая. Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Службу внешней разведки России.

В ведомстве привели подробности:

- Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария, также задействованы страны Африки.

Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

В схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, включая "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.