По данным газеты, ВСУ находятся на пределе сил

ЖЕНЕВА, 29 мая. /ТАСС/. Украина истощена и устала от конфликта с Россией, а ВСУ находятся на пределе сил на фоне нехватки личного состава. Об этом пишет швейцарская газета Le Temps.

"Вся Украина устала от войны. Те, кто ее ведут, не выдерживают и требуют перерыва", - считает издание. Оно отмечает, что нехватка личного состава вынуждает ВСУ "мобилизовать пожилых и неспособных к военной службе мужчин, что свидетельствует о всеобщем истощении страны и ее человеческих ресурсов". По оценкам Le Temps, даже самые ярые сторонники продолжения конфликта соглашаются с утверждением, что при нынешнем соотношении сил "украинская армия может лишь замедлить продвижение российских войск, платя за свои усилия значительными потерями".

Один из собеседников издания из числа украинских военных признается, что Киев больше заинтересован во временном перемирии, чем Москва. По его словам, приостановка боевых действий необходима украинцам, потому что они измотаны.

19 мая прошел третий с начала года телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе него лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинское урегулирование, в частности идею меморандумов Москвы и Киева, в которых были бы изложены взгляды сторон на условия перемирия.

До этого президенты РФ и США созванивались 12 февраля и 18 марта. Эти разговоры также касались нормализации отношений Москвы и Вашингтона, различных аспектов урегулирования на Украине.