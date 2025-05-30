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РИА Новости

Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений

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Секретарь Совета
Секретарь Совета.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Шойгу: РФ есть что снять в ответ на отмену Западом ограничений по вооружениям

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть, какие запреты снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений.

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине: киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.

"Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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Лавров Сергей
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