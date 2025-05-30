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ТАСС

Шойгу: вооружение РФ прошло испытание боем и крайне востребовано в мире

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Ruptly

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что конференция высоких представителей по безопасности является крайне полезной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российское оружие прошло проверку в бою и показало свою эффективность, оно крайне востребовано в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

"На сегодняшний день мы находимся впереди всех в этой части, потому что то, что проверено не только временем, но и в бою, что называется, это, конечно, сегодня крайне востребовано всеми. И тот опыт, который у нас есть, и те наработки, которые сделали наши конструкторские бюро, предприятия, промышленные комплексы, они проверены очень и очень, с одной стороны, сложным, но, с другой стороны, очень эффективным способом - это проверка в боевых действиях. Это и защита, и системы ПВО, и ударные средства", - отметил он в ходе разговора на полях XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу подчеркнул, что конференция высоких представителей по безопасности является крайне полезной. "Я думаю, что то, что мы с вами делаем вместе, у нас получалось, получается и назло всем будет получаться", - сказал он о военно-техническом взаимодействии РФ и Белоруссии. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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