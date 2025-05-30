AERO Vodochody завершила работы по модернизации третьего УБС L-39ZA ВВС Болгарии

ЦАМТО, 29 мая. Чешская компания AERO Vodochody 27 мая объявила о завершении модернизации первого (из двух заказанных) учебно-боевого самолета L-39ZA Военно-воздушных сил Болгарии.

После завершения капитального ремонта с частичной модернизацией самолет (б.н. 139) вылетел в Болгарию. В ходе работ, в частности, был выполнен капитальный ремонт планера и модернизация авионики. Значительная часть контракта выполнялась чешскими партнерами AERO Vodochody, в том числе компанией LOM PRAHA s.p., которая восстановила двигатель АИ-25ТЛ.

Проект реализуется в соответствии с условиями подписанного в ноябре 2022 года четырехлетнего рамочного соглашения. Это уже третий L-39ZA ВВС Болгарии, модернизированный компанией AERO Vodochody.

Контракт на выполнение капитального ремонта первой пары L-39ZA, включая ремонт двигателей, Министерство обороны Болгарии заключило с AERO Vodochody в декабре 2023 года. Контракт также включал частичную модернизацию машин, в ходе которой российская авионика заменялась западной. Ремонт обеспечил восстановление межремонтного ресурса каждого самолета до 7,5 лет или 1500 летных часов.

Работы начались в январе 2023 года. Как сообщал ЦАМТО, первый восстановленный самолет (б.н. 207) был отправлен в Болгарию в июне 2024 года, второй (б.н. 213) – в июле 2024 года. При этом первый прошедший ремонт самолет потерпел крушение в сентябре 2024 года во время подготовки к авиашоу. Оба пилота погибли.

В декабре 2023 года с AERO Vodochody был заключен контракт на ремонт второй пары L-39ZA в аналогичном объеме. Компания не раскрывала стоимость контрактов, однако бюджет проведенного в 2019 году тендера на выполнение ремонта и модернизацию двух L-39ZA составлял 4,8 млн. долл.

По данным ежегодника The Military Balance 2025, в настоящее время на вооружении ВВС Болгарии имеется 6 самолетов L-39ZA, применяющихся для повышенной подготовки пилотов.