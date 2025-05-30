В Томске запустили стенд для тестирования альтернативных видов топлива

В Томске будут тестировать альтернативное топливо

Представители Томского политеха объявили о запуске стенда на основе установки модели КРОН-КС-276, включающего двигатель внутреннего сгорания, на котором будут испытываться альтернативные виды топлива для двигательных установок автомобильного транспорта.

Комплекс массой свыше 10 тонн отличается полной автоматизацией и модульной конструкцией, включающей шесть основных модулей, в том числе нагрузочный блок с модулем подачи топлива с различными датчиками, ДВС (3000 об/мин, 210 кВт), система охлаждения, пульт контроля и управления. С помощью данной установки ученые будут тестировать опытные образцы альтернативных типов топлива, которые разрабатывает не только ТПУ, но и другие исследовательские центры. Также в Томске работают над подготовкой стандарта, регламентирующего этапы испытаний альтернативных видов топлива для двигателей как наземного, так и водного транспорта.

В Томске будут тестировать альтернативное топливо

Комплекс позволит инженерам в онлайн-режиме с высокой точностью отслеживать показатели эффективной мощности с крутящим моментом, текущего расхода топливной смеси, частоты вращения коленвала, температуры смазочного материала и его давления и другие параметры работы ДВС. На стенде, разработанном томскими специалистами, можно легко моделировать режимы функционирования силовых установок — запуск ДВС при различных температурах, холостой ход с плавным или резким наращиванием оборотов, смешанный вариант работы под нагрузкой и т.д.

Макс Антонов