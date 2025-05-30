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Техкульт

Российский электрокар «Атом» могут дополнить гибридной и водородной версиями

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«Атом» могут дополнить гибридной и водородной версиями

Из слов Филиппа Дьякова, руководителя подразделения испытаний компании «Кама», занимающейся созданием электрокара «Атом», стало известно о том, что производитель оценивает возможность выпуска «Атома» в гибридной, а также водородной версиях. Он привел их на тест-драйве досерийных образцов.

Как уточняется, «Кама» считает выпуск автомобилей с гибридными силовыми установками и альтернативными источниками энергии весьма перспективным и вопрос производства гибридного и водородного «Атома» активно обсуждается. Впрочем, конкретные планы компании по этому поводу пока неизвестны. Напомним, электрический «Атом» наделили двигателем, выдающим мощность 150 кВт или немногим более 200 л.с., который обеспечивает разгон электрокара до 100 км/ч за 8 секунд, а емкости тяговой батареи хватает на преодоление расстояния в 500 км.

«Атом» могут дополнить гибридной и водородной версиями

Также «Атом» имеет свои любопытные особенности — это наличие распашных дверей при отсутствующих центральных стойках, интегрированный в руль информационный дисплей и поддержка водителя голосовым помощником, работающим на алгоритмах искусственного интеллекта. Пару недель назад специалисты «Камы» выполнили первый этап краш-тестов (всего запланировано три этапа), в котором тестированию подверглись непосредственно кузова, а также предсерийные образцы электромобиля. До серийного производства «Атом» должен добраться в третьем квартале текущего года.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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