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Газета.ru

В США будут производить модернизированную ядерную бомбу

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Источник изображения: gazeta.ru

NNSA: в США приступят к серийному производству улучшенной ядерной авиабомбы

В США начнут серийное производство модернизированной ядерной авиабомбы. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, начало производства запланировано на июль. Ядерная авиабомба В61 в версии 61-13 будет предназначена для оснащения стратегической авиации. Мощность авиабомбы достигает 360 килотонн, она является одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

"[Авиабомбы B61-13] предоставляют президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей", - говорится в сообщении NNSA.

Отмечается, что в модернизированной версии авиабомбы разработчики заменили плутониевый сердечник. Сама бомба оснащена новым хвостовым оперением, которое делает ее управляемой и более точной. бомбу можно сбрасывать с самолета с большой высоты, после чего бомба планирует в сторону цели многие километры.

До этого президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов в США.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

Екатерина Волкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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