Гребенкин: космос - не место для прогулок

Отечественная космонавтика ориентируется на научную и практическую составляющие, отметил космонавт

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Полеты в космос - это не прогулка, и они не должны превращаться в пиар-акции. Отечественная космонавтика ориентируется на научную и практическую составляющие, заявил в ходе торжественной встречи экипажей 71-й и 72-й длительных экспедиций на МКС космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин.

"У нас все-таки наша отечественная космонавтика, в первую очередь, эта работа связана с научной составляющей, с эксплуатацией нашей техники ракетно-космической. Больше практической пользы идет и больше практического применения. Я не считаю, что космос - это прогулка и место для каких-то таких акций", - сказал он.

В то же время, другой космонавт Роскосмоса Иван Вагнер напомнил, что американская компания Blue Origin, отправляющая туристов в суборбитальные полеты - полностью частная. "[Основатель Blue Origin Джефф] Безос за свои деньги запускает, и это просто пиар-акция. За свои деньги он может делать, в принципе, все, что он хочет, и запускать кого угодно. У нас государственная программа, мы выполняем государственные задачи. И с точки зрения государства - это слишком непространная такая пиар-акция. Без смысла", - добавил Вагнер.

14 апреля компания Blue Origin успешно завершила свой туристический полет в космос в рамках миссии NS-31. Это был 31-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров и первый туристический полет с полностью женским экипажем. В суборбитальный полет в этот раз отправились американская поп-певица Кэти Пэрри, Лорен Санчес - невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса, телеведущая Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.