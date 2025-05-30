В Белоруссии отказались от идеи создания космического агентства

Этими вопросами продолжит заниматься Национальная академия наук, сообщил председатель президиума НАН Владимир Караник

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Создание национального космического агентства в Белоруссии в настоящее время является нецелесообразным, этими вопросами продолжит заниматься Национальная академия наук (НАН). Об этом сообщил журналистам председатель президиума НАН Владимир Караник после совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур", - приводит слова Караника агентство БелТА.

По его словам, если белорусская группировка спутников достигнет семи-восьми единиц, и у Белоруссии будет коммерческий продукт в виде снимков, других данных о Земле, которые интересно использовать в реальном секторе экономики других стран, и этой группировкой надо будет более эффективно управлять, "тогда можно будет вернуться к вопросу создания отдельной структуры "белорусского НАСА". Глава академии пояснил, что создание агентства больше нужно для коммерциализации космических проектов и для более эффективного управления большой спутниковой группировкой. "Пока потребности у нас в этом нет. Президент согласился с этими подходами", - проинформировал председатель президиума НАН Белоруссии.