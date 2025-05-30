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Военное обозрение

Противник заявляет, что ВС РФ сегодня атаковали Украину новым типом реактивного дрона «Дань-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные впервые использовали против Украины реактивный беспилотник «Дань-М», ранее разработанный как воздушная мишень для тренировки ПВО. Об этом сообщил украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов.

По его данным, аппарат был переработан в ударный БПЛА, сохранив при этом высокие скоростные характеристики.

Из открытых источников следует, что изначально «Дань-М» создавался для имитации крылатых ракет и частично самолётов тактической авиации во время учений. Он способен летать на высотах от 50 метров до 9 километров, развивая скорость до 750 км/ч. Дальность действия дрона оценивается в 680 км, а масса варьируется от 350 до 400 кг.

Особенностью аппарата является двигатель, изготовленный с помощью 3D-печати. Первые испытания этой модели прошли ещё в 2020 году.

По мнению экспертов, использование «Дань-М» может осложнить работу украинской ПВО, поскольку аппарат сочетает в себе скорость реактивного летательного средства и малозаметность беспилотника. В то же время его боевая эффективность пока остаётся под вопросом – изначально дрон не проектировался для нанесения высокоточных ударов.

Впрочем, не стоит исключать, что главной задачей БПЛА всё же остаётся отвлечение внимания ПВО ВСУ.

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2020-й год
БПЛА
Военные учения
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