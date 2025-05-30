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Интерфакс-АВН

Мерц не исключает, что в будущем может передать ракеты Taurus Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Источник изображения: © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Сценарий, при котором Германия в будущем решит передать Украине ракеты Taurus, нельзя исключать, заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Конечно, это в пределах возможного", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала ZDF.

При этом Мерц указал, что в случае таких поставок потребуется в течение нескольких месяцев обучать украинских военных использованию ракет.

Ранее на этой неделе Мерц объявил, что ФРГ будет финансировать производство дальнобойных ракет на Украине. Он также не исключил, что такие ракеты можно будет производить и на территории ФРГ.

Телеканал Sky News, как сообщалось, предположил, что заявление Мерца о поддержке производства ракет на Украине, судя по всему, означает, что Берлин отказался от идеи передачи Киеву собственных ракет Taurus.

Taurus - германско-шведская авиационная крылатая ракета, предназначенная для высокоточных ударов и поражения наземных высокозащищённых целей, включая бункеры, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разработки и испытания ракеты проходили в 1995 - 2005 годы, на вооружение поступила в 2005 году. Состоит на вооружении ФРГ (заказано 600 единиц для ВВС Германии), Испании (43 единицы), Южной Кореи (267 единиц); в феврале 2025 года Швеция также объявила о решении вооружить свои истребители ракетами Taurus.

Общая масса ракеты - 1,4 тыс. кг, масса боевой части - 480 кг; дальность полета около 500 км, максимальная скорость - 323 м/с. Ракеты могут запускаться с истребителей F-15, F-18, Eurofighter Typhoon, SAAB JAS 39 Gripen, Panavia Tornado.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Украина
Швеция
Южная Корея
Продукция
EF-2000
F-15
F-18
Gripen NG
Panavia Tornado
Компании
SAAB
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