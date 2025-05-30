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ЦАМТО

Саудовская Аравия планирует приобрести до 200 американских БЛА MQ-9B

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 29 мая. Саудовская Аравия ведет переговоры с General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) о приобретении до 200 средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9B.

Переговоры ведутся в рамках заключенного по итогам ближневосточного турне президента США Дональда Трампа пакетного соглашения на сумму 142 млрд. долл.

Об этом в интервью Breaking Defense сообщил представитель GA-ASI Марк Бринкли.

В случае положительного результата переговоров, эта сделка может стать крупнейшим международным контрактом, когда-либо подписанным американским производителем. Ожидается, что проект будет включать сочетание беспилотников MQ-9B "СкайГардиан" и "СиГардиан".

М.Бринкли подтвердил, что MQ-9B включены в общее пакетное соглашение, однако Белый дом не уточнил, будет ли сделка оформлена через программу "Иностранные военные продажи (Foreign Military Sale – FMS) или "Прямые коммерческие продажи" (Direct Commercial Sale – DCS).

Параллельно GA-ASI подтвердила подписание "письма о принятии предложении" (контракта) с Катаром на поставку восьми БЛА MQ-9B. Переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами до сих пор находятся на паузе с момента остановки проекта при администрации Д.Байдена.

Старший научный сотрудник Академии Рабдана (ОАЭ) Кристиан Александер заявил в интервью изданию, что эта сделка является четким "геополитическим заявлением" для Саудовской Аравии, поскольку укрепляет приверженность оборонным системам, произведенным в США.

"В то время как Королевство "заигрывает" с китайскими беспилотниками Wing Loong и турецкими Bayraktar TB2, приобретение американских MQ-9B в таком количестве говорит о том, что Эр-Рияд делает ставку на совместимость с системами США и НАТО, особенно в свете интеграции с региональными структурами безопасности и потенциального партнерства с НАТО", – добавил он.

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